سر غياب شهيرة عن حفل تأبين محمود ياسين.. هل أصيبت بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم مساء أمس السبت، على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفنى للمسرح، حفل تأبين النجم الكبير الراحل محمود ياسين.

وشهد الحفل تواجد نجله الفنان عمرو محمود ياسين وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، فيما غابت الفنانة الكبيرة شهيرة زوجة الراحل ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك خاصةً مع إعلان الأسرة إصابة عددا من أفرادها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال عمرو محمود ياسين في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" إن زوجته وابنه وابنته أصيبوا بكورونا بالفعل، ولكن والدته لم يُصيبها مكروه.

بينما قالت شقيقته رانيا محمود ياسين إن غياب والدتها الفنانة شهيرة عن حفل تأبين والدها الراحل، بسبب معاناتها من نزلة برد خفيفة، مؤكدة أنها ليست مصابة بكورونا.

وبدأ حفل تأبين الراحل محمود ياسين بالعرض المسرحي "الحلم"، من كتابة نجله الفنان عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبدالمنعم، وتم تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، واختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح عن حياة النجم الكبير الراحل.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.