ماذا قالت إلهام شاهين عن علاقة نجل شقيقها وهنا شيحة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الفنانة إلهام شاهين، وجود صداقة قوية بين محمود شاهين نجل شقيقها والفنانة هنا شيحة، وذلك بعدما أثير جدل واسع خلال الفترة الماضية حول علاقتهما.

وقالت شاهين، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "فعلا في صداقة قوية جدا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".

وكانت هنا شيحة قد أعلنت هنا شيحة، انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بشكل رسمي، بعد 9 أشهر من الزواج، حيث عُقد القران في شهر أكتوبر من العام 2018، قبل الطلاق في يوليو 2019.

وعُرض لإلهام شاهين مؤخرا فيلم "حظر تجول" في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وفازت عنه بجائزة أحسن ممثلة، من إخراج أمير رمسيس، ويشاركها البطولة الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول بمصر، حول "أم" تخرج من السجن بعد 20 سنة لتجد ابنتها الوحيدة في حالة قطيعة معها، فتحاول إصلاح علاقتها معها دون التطرق للماضي.