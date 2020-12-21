"لا نرجسية ولا هبل".. أول تعليق لمحمد صبحي بعد تعرضه للهجوم بسبب التمثال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد الفنان محمد صبحي، على الجدل الدائر حول احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها في مدينة سنبل يوم الجمعة الماضي، لتكريم 12 فنانا وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ومنحهم تمثالا لشخصه.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، إنه يفتخر بالتمثال الممنوح للمكرمين، كاشفا أنه آخر أعمال المصمم جمال السجيني قبل رحيله عن دنيانا في 17 نوفمبر 1977، وأهداه له وصنعه في إسبانيا.

أضاف: "فكرة التمثال جاءت إني عايز أولاد الفنانين وأقاربهم حينما يشاهدوا التكريم في منازلهم يعلموا جهة هذا التكريم، وهذه سابقة لم تحدث من قبل في العالم، وأنا شعرت بدفء عظيم جدا من زملائي الحاصلين على التكريم".

تابع: "أنا وقفت على المسرح 3 ساعات ونص كانوا كلهم كلام على زملائي ولم أنطق بكلمة واحدة عن مسيرتي، والناس بصت على حاجات تانية خالص ملهاش علاقة بالتكريم، وأنا لا كرمت نفسي ولا نرجسية ولا أي كلام من الهبل ده، دي كتيبة محضرة المدافع رغم أنهم لم يشاهدوا الاحتفالية".

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، مساء الجمعة، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله 120 فنانا وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.