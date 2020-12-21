نتفليكس تعلن عن موعد عرض المسلسل الألماني TRIBES OF EUROPA

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة نتفليكس عن طرح المسلسل الألماني TRIBES OF EUROPA من إنتاجاتها الأصلية حيث سيعرض على المنصة الشهيرة إبتداءً من يوم ١٩ فبراير 2021

المسلسل مكون من 6 حلقات، قام كل من Quirin Berg و Max Wiedemann منتجا مسلسل Dark بالعمل على تقديم هذه المغامرة الغنية بصرياً من نوع الخيال العلمي بالتعاون مع Maximilian Vetter.

تدور أحداث العمل الشيق عام ٢٠٧٤، في أعقاب كارثة عالمية غامضة، تؤدي الى إشتعال الحروب ما بين القبائل التي خرجت سليمة من حطام أوروبا.

يتفرق ٣ إخوة من قبيلة Origine المسالمة، وهم: Kiano (يقوم بدوره Emilio Sakraya)، و Liv (تقوم بدورهاHenriette Confurius)، و Elja (يقوم بدوره David Ali Rashed)، ويجبرون على خوض مسيرتهم الخاصة في معركةمليئة بالحركة دفاعاً عن مستقبل أوروبا الجديدة.

وصرحت Rachel Eggebeen رئيسة قطاع المسلسلات الأصلية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نتفليكس: "رؤية Philip Koch للمستقبل هي مادة خصبة لتقديم دراما ترفيهية مثيرة. نحن في غاية السعادة لتقديمنا هذه القصةالجريئة للعالم بالتعاون مع شركة Wiedemann & Berg. وقدم المنتج المنفذ Quirin Berg لمسلسل TRIBES OF EUROPA ملحمة مبهرة، ومغامرة يمكنها إلهام المشاهدين حول العالم".

