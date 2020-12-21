اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان السوري جورج وسوف العمل المصور لأغنيته "صاحي الليل" التي صدرت الأسبوع الماضي، من إخراج رودولف جبر. أطل الوسوف بحلّة وفكرة مميّزتين، ترافقه لوحات راقصة عالية الاحتراف قدمتها فرقة "ميّاس"السورية من توقيع مصمّم ومدرّب الرقص نديم شرفان. "صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري.



كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يطرح جديده المصور "صاحي الليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.