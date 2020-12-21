شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: ردود الأفعال على "إسعاف يونس" حلوة أوى وبصور حاليا "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة منة عرفة عن سعادتها الكبيرة بعد عرض مسلسل "إسعاف يونس" مع الفنان محمد أنور، والذى يعرض على منصة "watch it"، قائلة: "المسلسل اتعرض من 4 أيام والحمد لله عامل ردود فعل كويسة جدا".

وتواصل الفنانة الشابة منة عرفة تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "شارع 9"، بطولة كل من الفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف ونيرمين الفقى، وهو من نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ45 حلقة.

وتجسد منة عرفة خلال أحداث مسلسل "شارع 9" دور ابنة نيرمين الفقى، وهى شخصية محورية ضمن الأحداث، وانتهت من تصويرعدد كبير من المشاهد، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حى المعادى وتحديدًا فى شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفى وغيرها.

"شارع 9" بطولة كل من: رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سويا مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبرى وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصيلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.