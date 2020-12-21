شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس مع ياسر جلال في "ضل راجل" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الشابة رنا رئيس لقائمة أبطال مسلسل "ضل الرئيس" للنجم ياسر جلال والذى ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، وتم التعاقد معها خلال الفترة الماضية، حيث انطلق تصوير العمل أمس السبت في الديكور الخاص بالعمل واحتفل فريق العمل بأول يوم تصوير ذلك بعد فترة تحضير وصلت لـ 3 أشهر.

واتفق المخرج أحمد صالح مع بطل العمل ياسر جلال والشركة المنتجة للعمل على خريطة تصوير قاسية للغاية حيث سيتم تكثيف عملية التصوير من اليوم الأول أمام الكاميرات ومنع الإجازات بشكل نهائى وذلك رغبة من الجميع فى الانتهاء من تصوير المسلسل فى أسرع وقت وقبل حلول أيام شهر رمضان أو حدوث اى معوقات تخرج العمل من موسم دراما رمضان.

مسلسل "ضل الرئيس" بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقى ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى وأحمد حلاوة وأنعام سالوسة، وجارى التعاقد مع أخرون كما يظهر خلال الحلقات عدد من ضيوف الشرف والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن ياسر جلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة" وشاركه البطولة مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومها نصار وأحمد خليل وإنعام سالوسة ورياض الخولي وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

من ناحية أخرى تشارك رنا رئيس في مسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد والذى يعرض حالياً على قنوات الشركة المتحدة، والعمل من إخراج منال الصيفى ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم كما حقق نجاحاً كبير منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل.