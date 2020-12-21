شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى متأثرة: كان نفسى أتكرم وفى أيدى اليمين محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سهير المرشدى، عقب تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثالثة عشر، إنها سعيدة جدا بتكريمها وتشكر إدارة المهرجان، مضيفة: كنت أتمني أن أكرم وفي يدى اليمنى محمود ياسين وفي اليد الآخري صلاح السعدني .

كانت المرشدي متاثرة جدا برحيل الفنان محمود ياسين ورغرغت عيونها بالدموع، كما دعت للفنان صلاح السعدني بالشفاء وقد تسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدني .

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان يوسف اسماعيل الفنانة سهير المرشدي بحضور رئيس المهرحان الفنان القدير اسماعيل مختار ، كما كرم كل من الفنان الراحل المنتصر بالله والفنان عباس احمد .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.



حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح (4)



حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح (5)