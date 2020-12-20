شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: تامر حسين بلغنى إن عمرو دياب عاوزنى أشارك فى تحدى "محسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب رامى صبرى على مشاركته فى تحدى أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب، قائلا: "تامر حسين كلمنى على التحدى وقالى، إن عمرو دياب عاوزنى أعمله، وأنا طبعا مقدرش معملهوش؛ لأن عمرو دياب يختارنى وتامر حسين يبلغنى دى حاجة كبيرة".

وأضاف صبرى، خلال ندوة تكريمه بموقع ”الخليج 365”، تشبيه فئة من الجمهور ليا بتقليدى عمرو دياب خطأ؛ لأن لو أنا بقلد هنجح إزاى؟!، مفيش حد بيقلد وينجح، وأنا طول عمرى بحب عمرو دياب، ومش معنى إنى بقيت بغنى وناجح، إيه اللى هيخلينى محبش عمرو دياب ونجوم جيله زى محمد فؤاد ومحمد منير وغيرهم.

وتابع، أكيد طبعا فيه منافسة بين المطربين وبعضهم؛ لأن معنى أن المطرب يعمل أغنية فبقى فيه منافسة، ولكنها بتكون منافسة باحترام مش تضايق، فطبعا لو بقلد مش هانجح زى ما قلت ولا كان حد هيطلبنى فى حفلات.

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” المطرب رامى صبرى على مشواره الفنى الحافل بالأغانى المتميزة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب رامى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل رامى صبرى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا سريعا وموسعا، تحدث خلاله عن أغانيه الأخيرة التى لاقت نجاحا كبيرا، منها "حياتى مش تمام"، التى ربط الجمهور كلماتها بشكل ساخر بينها وبين أزمة كورونا التى ظهرت فى العالم منذ بداية شهر مارس الماضى بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث تقول كلماتها: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللى عارفك، ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها عشان يهدى بالى وأرتاح من الآلام".

وعقب اللقاء التليفزيونى الذى أجراه رامى صبرى لتليفزيون الخليج 365، أجاب على العديد من الأسئلة التى أجراها معه الزملاء فى قسم الفن.

وأجرى نجم الغناء جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم رامى صبرى ومعه عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الكاتب الصحفى خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 للفنان رامى صبرى



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (1)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (2)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (3)



رامى صبرى فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



رامى صبرى فى صالة تحرير الخليج 365



رامى صبرى فى ندوة الخليج 365



رامى صبرى مع الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى



رامى صبرى مع زملاء قسم الفن باليوم السابع



رامى صبرى والزميل تامر إسماعيل



رامى صبرى والزميل سامى وهيب رئيس قسم التصوير



رامى صبرى والزميل عادل عبد الله



رامى صبرى والزميل عبدة زكى



رامى صبرى والزميل محمد رؤوف



رامى صبرى والزميل محمد محسوب



رامى صبرى والزميل مصطفى القصبى



رامى صبرى والزميل هشام عبد التواب



رامى صبرى والزميلة سها مجدى



رامى صبرى والزميلة شروق وجدى مذيعة الخليج 365



رامى صبرى والزميلة منة يحيى



رامى صبرى والزميلة منى فهمى



رامى صبرى وجيرمين مذيعة نشرات الخليج 365



رامى صبرى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



رامى صبرى يتسلم درع تكريمه من الخليج 365



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (1)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (2)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن



رامى صبرى يستمع للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى ومعه عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وعادل عبد الله