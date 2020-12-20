شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون فى احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى احتفالية الكريسماس وترانيم عيد الميلاد التى أحياها فريق كورال كنيسة سان جوزيف بالقاهرة، احتفالاً بميلاد السيد المسيح، وقدم فريق الكورال والذى يضم 37 مرنما وسبعة عازفين 18 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل.

وجاءت احتفالية هذا العام، فى ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية بصورة مختلفة، فعلى غير المعتاد تم تقليل الحضور بصورة كبيرة نتيجة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، كما التزم الجميع بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل الكنيسة، فشارك هذا العام ما يقارب 250 شخصاً فقط من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعا فى روح واحدة، وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد.

وكان ضمن الحضور المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة، وسفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة والملحق العسكرى الإيطالى على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، القنصل العام الفرنسى وأسرته، نيافة مطران اللاتين بمصر، والنائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصرى، والسفيرة إيناس مكاوى.

كما حضر من الفنانين إلهام شاهين، ليلى علوى، إيمان سركسيان، نهال عنبر، لقاء الخميسى، عزة لبيب، والفنان محمد الشقنقيرى سيف عبد الرحمن، حمزة العيلى، مدحت تيخا.

وفى ختام الاحتفالية التى قدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر للأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، والسيدة ماجدولين ميشيل، ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه فى ظل هذه الظروف الاستثنائية لكى يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة، وخاصة قسم عابدين لتأمينهم هذه الاحتفالية، ولجميع الضيوف الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين، لمشاركتهم معا كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.