شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يٌكرم رامى صبرى على مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” المطرب رامى صبرى على مشواره الفنى الحافل بالأغانى المتميزة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب رامى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل رامى صبرى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا سريعا وموسعا، منها مناقشته حول أغانيه الأخيرة التى لاقت نجاحا كبيرا، منها "حياتى مش تمام"، التى ربط الجمهور كلماتها بشكل ساخر بينها وبين أزمة كورونا التى ظهرت فى العالم منذ بداية شهر مارس الماضى بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث تقول كلماتها: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام..قاطعت خلاص معارفك، وكل اللى عارفك، ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها عشان يهدى بالى وأرتاح من الآلام".

وعقب اللقاء التليفزيونى الذى أجراه رامى صبرى لتليفزيون الخليج 365، أجاب على العديد من الأسئلة التى أجراها معه الزملاء فى قسم الفن.

وأجرى نجم الغناء جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.