شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يهنئ بيج رامى بالفوز بلقب "مستر أوليمبيا" بشكل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان فتحى عبد الوهاب، ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، بطل كمال الأجسام، بحصوله على اللقب الأشهر فى تاريخ اللعبة، وتتويجه ببطولة مستر أوليمبيا 2020، بطريقة كوميدية لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك الفنان فتحى عبد الوهاب، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، صورة له "مُعدلة" بالفوتوشوب، مهنئا بيج رامى بفوزه فى بطولة مستر أوليمبيا 2020، قائلا: "البيج عبد الوهاب يهنئ البيج رامى".



فتحي عبد الوهاب عبر فيسبوك

وحقق المصرى ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، اليوم إنجازا تاريخيا فى لعبة كمال الأجسام، بحصوله على اللقب الأشهر فى تاريخ اللعبة، وتتويجه ببطولة مستر أوليمبيا 2020، والتى تعد إنجازَا كبيرًا على المستوى المصرى والعربى، حيث كسر بيج رامى سيطرة الأمريكيين على لقب اللعبة طوال سنوات طويلة منذ تأسيسها عام 1965.



الفنان فتحي عبدالوهاب

ويمتلك "بيج رامى"، شهرة واسعة فى الوسط الرياضى ومحبى اللعبة، حيث يشتهر بالطيبة وحسن الأخلاق، والحرص الدائم على التواجد وسط جمهوره ومتابعيه فى الكثير من الاحتفالات المتعلقة بالرياضة، وهو ما جعله يحظى يدعم جماهيرى عريض، بالإضافة إلى اصراره على تمثيل "مصر" فى اللعبة وليس دولة الكويت التي تقوم برعايته وتأهيله على مدار السنوات الماضية.

ممدوح السبيعى مواليد 1985 بقرية السبايعة، بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، بدأ العمل فى التدريب عام 2010 فى دولة الكويت، وسرعان ما نجح فى تسطير اسمه وسط الكبار، والاستعداد الدائم للمنافسة على اللقب الذى يسيطر عليه الأمريكان من تأسيس اللعبة فى ستينات القرن الماضى، والتى حصدها لارى سكوت مرتان على التوالى عام 1965 – 1966 وحاز فيها على 5000 دولار مكافأة آنذاك.