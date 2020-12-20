المهرجان القومى للمسرح يكرم نجوم المسرح المصرى فى دورته الـ13

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13 الذى انطلق اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية باقة من نجوم المسرح المصرى، وهم الفنان عباس أحمد، أحد فنانى الثقافة الجماهرية، والكاتب نجيب سرور، وسيتم وضع درع تكريمه بالمركز القومى للمسرح، وذلك بالاتفاق مع أسرته، كما تم تكريم الفنان الراحل المنتصر بالله وتسلم درع التكريم أسرته، وكذلك تم تكريم الفنان صلاح السعدنى وتسلم درع التكريم الفنان أحمد صلاح السعدنى ابنه، وتم تكريم الفنانة سهير المرشدى، والفنان الراحل محمود يس وتسلمته ابنته الفنانة رانيا محمود يس.

وقد بدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى أحمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير، وأداء صوتى محمد عبده وحسن عبد الله، وصوليست واستعراضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهانى حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين، ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل.

تقام الدورة الثالثة عشرة فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.