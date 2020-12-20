شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يقدم حفل افتتاح القومى للمسرح والوقوف دقيقة حدادا على روح رضا غالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان محمد رياض، حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشرة، وطالب الحضور فى بداية الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على روح المسرحى الدكتور رضا غالب الأستاذ بأكاديمية الفنون بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

كان مدخل المسرح الكبير بدار الأوبرا قد زين بصور عظماء المسرح المصرى والعربى، منهم يوسف وهبى ونجيب الريحانى وفاطمة اليوسف وإسماعيل ياسين وعلى الكسار وزكى طليمات وآخرين ممن لهم الريادة فى المسرح المصرى، والذين سُميت الدورة باسمهم "دورة الآباء" أعدها المركز القومى للمسرح، برئاسة الفنان ياسر صادق، وانتهى منذ قليل المخرج الكبير خالد جلال من آخر بروفات عرض "الميراث" الذى يفتتح به المهرجان فعالياته.

عرض "الميراث" الذى افتتح به المهرجان رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى، وإعداد موسيقى أحمد طارق يحيى، ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير وأداء صوتى محمد عبده وحسن عبد الله وصوليست واستعراضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهانى حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين. ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل

تقام الدورة الثالثة عشرة فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، هم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.