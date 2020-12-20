تتويج ملكة جمال نورماندي ملكة جمال فرنسا لعام 2021

"الخليج 365" من بيروت: توجت ملكة جمال نورماندي اماندين بوتي ملكة جمال فرنسا لعام 2021 وذلك في حفل استثنائي بمناسبة مرور مئة عام على انطلاق مسابقة الجمال الأشهر في فرنسا على الإطلاق.
وتبلغ أماندين 23 عاماً، وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة.
أما الوصيفات الأربع لبوتي فهن: لو آن لورفولان، وأوريلي رو، ولارا غوتييه، وأبريل بن عيون.
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