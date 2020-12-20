شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب وليد يوسف ينضم لعضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الكاتب المسرحي والسيناريست وليد يوسف للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك بعد اعتذار الكاتب كرم النجار لظروف خاصة تمنعه من التواجد فترة المهرجان.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، ومهندس الديكور الدكتور صبحي السيد، والفنان محمد أبو داوود، ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.

وأكد رئيس المهرجان أن اللجنة العليا للمهرجان كانت حريصة في تشكيل لجنة التحكيم واختيار أعضائها على التمثيل المتكافئ لكل التخصصات المختلفة في مجال المسرح مع الحرص على تمثيل كل الاتجاهات في عالم أبو الفنون.

والكاتب وليد يوسف قدم للمسرح الكثير من الأعمال المسرحية مؤلفا نذكر منها "حدث في بلاد السعادة" التي قدمها مؤخرا علي مسرح السلام وكانت من إخراج مازن الغرباوي، كما كتب تلك المسرحيات "ما تحبكوهاش" و"مات الملك" و"الحالة 94 " وغيرها من الأعمال المسرحية .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.