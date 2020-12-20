عظماء المسرح المصرى والعربى يزينون مدخل حفل افتتاح القومى للمسرح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين مدخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية قبل حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى بصور عظماء المسرح المصرى والعربى، ومنهم: يوسف وهبى ونجيب الريحانى وفاطمة اليوسف وإسماعيل ياسين وعلى الكسار وزكى طليمات، وآخرين ممن لهم الريادة فى المسرح المصرى، والذين سميت الدورة باسمهم "دورة الآباء " أعدها المركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، وانتهى منذ قليل المخرج الكبير خالد جلال من آخر بروفات عرض "الميراث" الذى يفتتح به المهرجان فعالياته.

عرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى أحمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير وأداء صوتى محمد عبده وحسن عبد الله وصوليست واستعراضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهانى حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين. ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل.

سيتضمن حفل الافتتاح كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثفافة والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، ويعقب الكلمات الافتتاحية تقديم أعضاء لجنة المشاهدة، واختيار العروض ثم تقديم لجنة التحكيم وبعدها تكريم نجوم المسرح المصرى وهم الفنان صلاح السعدنى والفنانة سهير المرشدى والمخرج عباس أحمد والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والراحل نجيب سرور.

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.