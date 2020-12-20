شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وأحمد عيد يهنئان بيج رامى بالتتويج بلقب "مستر أولمبيا 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد إمام، رامى السبيعي الشهير بـ"بيج رامى"، بطل كمال الأجسام، بحصوله على اللقب الأشهر في تاريخ اللعبة، وتتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2020، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي.. الفوز بلقب مستر أولمبيا".



الفنان محمد إمام عبر فيسبوك

من جانبه، هنأ الفنان أحمد عيد، بيج رامى بطل كمال الأجسام بنشره صورة من فيلم "شورت وفانلة وكاب"، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك معلقا: "ألف مبروك لبطلنا بيج رامي الفوز بلقب مستر اولمبيا 2020، أخوك بيج عيد".



الفنان أحمد عيد عبر فيسبوك

وحقق المصري رامى السبيعي الشهير بـ"بيج رامى"، اليوم إنجازا تاريخيا في لعبة كمال الأجسام، بحصوله على اللقب الأشهر في تاريخ اللعبة، وتتويجه ببطولة مستر أوليمبيا 2020، والتي تعد إنجازَا كبيرًا على المستوى المصرى والعربى، حيث كسر بيج رامى سيطرة الأمريكيين على لقب اللعبة طوال سنوات طويلة منذ تأسيسها عام 1965.

ويمتلك "بيج رامى"، شهرة واسعة فى الوسط الرياضي ومحبي اللعبة، حيث يشتهر بالطيبة وحسن الأخلاق، والحرص الدائم على التواجد وسط جمهوره ومتابعيه في الكثير من الاحتفالات المتعلقة بالرياضة، وهو ما جعله يحظي يدعم جماهيري عريض، بالإضافة إلى اصراره على تمثيل "مصر" في اللعبة وليس دولة الكويت التي تقوم برعايته وتأهيله على مدار السنوات الماضية.

رامي السبيعي مواليد 1985 بقرية السبايعة، بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، بدأ العمل في التدريب عام 2010 فى دولة الكويت، وسرعان ما نجح في تسطير أسمه وسط الكبار، والاستعداد الدائم للمنافسة على اللقب الذي يسيطر عليه الامريكان من تأسيس اللعبة في ستينات القرن الماضي، والتي حصدها لاري سكوت مرتان على التوالي عام 1965 – 1966 وحاز فيها على 5000 دولار مكافئة أنذاك.