شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ينتهى من تصوير كليب "وسع للبطل" مع الفنانة سمر.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حمو بيكا من تصوير أغنية "وسع للبطل" على طريقة الفيديو كليب جمعته بالمطربة سمر وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بشكل مختلف.

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.

وقال المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية، حمو قدم الاعتذار للأستاذ هانى شاكر وأنا كلمته وقالى: عفا الله عما سلف، والموضوع انتهى، وهو قدم اعتذاراً، واحنا قبلنا اعتذاره، وإن شاء الله يبدأ صفحة جديدة معانا، ويبقى إنسان ملتزم مع شروط النقابة، وهو بطبعه إنسان طيب وغلبان، وإن شاء الله اللى جاى كويس.