شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يحتفل بعيد ميلاد محمد فؤاد بصور مر عليها 22 عاما من كليب "الحب الحقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المنتج نصر محروس على الاحتفال بعيد ميلاد المطرب محمد فؤاد حينما نشر صورا من كواليس أحد أبرز الأغانى التى عملا فيها معاً، وهى أغنية "الحب الحقيقى"، حيث نشر نصر محروس أكثر من صورة خلال كواليس الكليب، وذلك بعدما تم طرحه قبل 22 عامًا وحقق آنذاك نجاحًا كبيرًا.



فؤاد بكواليس الكليب

ويحتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده، اليوم الأحد حيث يعد من أبرز المشاهير الذين ولدوا يوم 20 ديسمبر، وقدم فؤاد لجمهوره 19 ألبوم غنائى حتى الآن، منهم "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، و ولا نص كلمة"، فهو من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربي، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الآن وخاصة جيل التسعينيات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة في عالم الغناء في وقت قصير وأصبح اسمه في الصفوف الأولى ضمن مطربين جيله.



كواليس الكليب كواليس الكليب

قب محمد فؤاد بـ"ابن البلد" ويرجع السبب إلى أن الشهرة لم تغير شيئًا فيه أبدا، فما زال يسافر إلى محافظة الإسماعيلية التى نشأ فيها ويجلس وسط أصدقائه، وليس هذا فقط فهو أيضًا يذهب إلى "عين شمس" المنطقة التى ترعرع فيها ويجلس مع جيرانه دون تكبر، كما أنه لم يتخلَ يوميًا عن أى عازف من فرقته القديمة حتي الآن .



فؤاد ونصر محروس

منذ بداية انطلاقه فى عالم الغناء أحدث طفرة ونقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر في الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.