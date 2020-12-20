شكرا لقرائتكم خبر عن ميلا جوفوفيتش تبحث العودة لتجسيد شخصيتها الشهيرة فى Resident Evil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمحت النجمة العالمية ميلا جوفوفيتش، لرغبتها في العودة مرة أخرى لتجسيد شخصيتها الشهيرة Resident Evil، بعد عرضها لفيلم الأكشن والرعب الجديد Monster Hunter الذي تم طرحه منذ عدة أسابيع عبر شبكة قنوات نتفليكس وبعض دور العرض.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية جوفوفيتش، قررت البحث عن شخصيتها الشهير من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققته طوال السنوات الأخيرة في عرض السلسلة الذى حازت على إعجاب الكثيرين.

وكانت قد أكد موقع variety أنه تم سحب فيلم "Monster Hunter" من دور السينما الصينية بسبب مشهد يُقال إنه افتراء عنصري، وذلك بعد اندلع الجدل على الإنترنت في يوم افتتاح الفيلم من خلال تبادل المشهد ويقول المشاهدون الصينيون إنه "يهين الصين".

وظهر الفيلم لأول مرة رسميًا في دور السينما الصينية يوم الجمعة، 4 ديسمبر، قبل ثلاثة أسابيع من إطلاقه المقرر في الولايات المتحدة في 25 ديسمبر، على الرغم من عرضه في الصين أولا، إلا أنه حقق 5.19 مليون دولار فقط في اليوم الأول ، وهو أمر جيد بما يكفي للمركز الثالث فقط ، بعد ظهور المشاكل والجدل سريعًا.

وبدأت دور السينما في جميع أنحاء الصين بسحب الفيلم من قوائمها عندما اعتبر المشاهدون المحليون ما كان يقصد أن يكون لحظة مرحة في الفيلم بمثابة إهانة شديدة، وعلى الرغم من تخصيص حوالي ربع دور العرض في الصين لفيلم "Monster Hunter" يوم الجمعة ، إلا أنه بحلول يوم السبت، انخفضت الإيرادات بنسبة 0.7٪.

بحلول منتصف ليل نفس اليوم تقريبًا، تلقت العديد من دور السينما إشعارًا عاجلاً لإلغاء جميع العروض القادمة واسترجاع التذاكر المباعة، التي تم بيعها بالفعل.

يعتمد الفيلم بشكل كبير على سلسلة ألعاب فيديو لعب والتي تحمل الاسم نفسه ، والتي طورتها شركة Capcom اليابانية ، ولكن تم بيعها وتوزيعها في الصين بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent ، والتي شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم.