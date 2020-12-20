شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ينتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "ولا فى الأحلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبناني وائل جسار من تصوير كليب جديد بعنوان "ولا فى الأحلام"، وهى من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، تم تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.



وائل جسار

وشارك وائل بالغناء فى فيلم "توأم روحى" الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار أحيا فى وقت سابق من شهر نوفمبر الماضى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذى تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.