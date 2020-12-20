شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يرد على منتقدى تمثال تكريم الفنانين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفنان محمد صبحي لـ"الخليج 365" فكرة صناعة تمثال له كجائزة للفنانين الذين يكرمهم في مسيرته، والذين كانوا شركاء نجاح بعد الجدل المثار على السوشيال ميديا والانتقادات التي وجهت له فقال: أولاً أنا أشكر كل الناس الذين دافعوا عني بخصوص هذا الأمر لأنهم لديهم نضج برغم أن هذا الجدل لا يعنيني لأن المنتقدين تركوا كل شيء في الاحتفالية التي لم يحضروها وركزوا علي ذلك الأمر إذن هؤلاء أشرار لم يحاولوا فهم الموضوع ولذلك فهذا ليس نقدًا فهم لديهم نية في الانتقاد .

وأضاف: هذا التمثال صممه لي عام 1976 الفنان النحات العظيم جمال السجيني وكان هذا آخر تمثال صممه وصمم من قبل ونحت تماثيل لكل من أم كلثوم وطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ولكنه طلب مني أن يقوم بعمل تمثال لي لأنه كان معجبًا بملامحي فقلت له: "أنا لسه معملتش حاجة"، ولكنه أكد إعجابه بملامحي وسافر إسبانيا وأهداه لي وهذا التمثال موضوع في متحف المسرح الخاص بي.

وأضاف: لقد أقمت هذه الاحتفالية لأكرم الذين شاركوني المسيرة فماذا كنت أفعل؟ أو ماذا كنت أصمم تمثال لكل مكرم أصمم له تمثال علي شكله مثلاً؟ والله ليس لدي مانع؟ ولكن من منح الجائزة مين؟ مؤكد أنه بعد مرور السنوات ستكون الجائزة ذكري للمكرم مني .

وبالمناسبة في الحفل لم أتحدث مطلقًا عن محمد صبحي ولكني كنت أتواري وأتحدث عن كل مكرم علي حدة وعلي إبداعه معي وقلت: لا يوجد فنان في العالم يصنع مسيرته بمفرده.

وقال محمد صبحي مندهشًا من البعض المنتقدين الذين يقولون: "معقولة محمد صبحي يحتفل بمسيرته ولا يكرم الناس الذين عملوا معه؟ وأكد أن من اشتركوا في مسيرته 264 وهناك استحالة في أن نكرم كل هؤلاء في احتفالية ولذلك اخترنا من خلال لجنة فنية عدد معين وصل لـ 120 مبدعًا وأعتذر منهم لظروف مرضية أو لسفر أو متعمد حوالي 16، ولكن برغم ذلك كل من لم يحضر تحدثت عنه علي المسرح ووضعت صورته في الخلفية، وهناك غير مكرمين ولكني تحدثت عنهم وشكرتهم مثل محمود المليجي وتوفيق الدقن وغيرهم.

وتابع: "بلاش نترك البدلة ونتحدث علي الزرار، وأقول أيضًا لمن ينتقد سواء محب أو غير محب أن يؤكد أصالة الفكرة بأن تصبح مبدأ عند كل فنان فأنا لم أصنع مسيرتي بمفردي لكننا فقدنا البصلة في النظر في مواطن الجمال لكننا نبحث عن القبح المفتعل وغير الحقيقي لنتحدث عنه.

وأضاف: عندما قدموا احتفالا لشكسبير وضعوا التمثال علي شكل وجه شكسبير - مع الفارق طبعًا بيني وبينه - ولكن عندما تمنح جائزة شكسبير توضع صورة المانح للجائزة، ولورنس أوليفيه عندما عمل جائزة باسمه كانت علي شكل تمثال له .

.