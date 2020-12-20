شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل The Wilds بعد تأكيد تجديده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل The Wilds، عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر من خلاله بعض اللقطات من وراء كواليس تصوير الموسم الثاني، الذي تم تأكيد تجديده منذ ساعات، وسيعرض عبر شبكة أمازون التليفزيونية.

تدور القصة حول مجموعة من الفتيات المراهقات من خلفيات مختلفة اللواتي يجدن أنفسهن يقاتلن من أجل البقاء بعد تحطم طائرة تقطعت بهن في جزيرة مهجورة، وبالتالى يتصادم المنبوذون على حد سواء ويتعثرون حيث يتعلمون المزيد عن بعضهم البعض، جنبًا إلى الأسرار التي يحتفظون بها، والصدمات التي تعرضوا لها جميعًا، وما لا يعرفونه هو أن هؤلاء الفتيات لم ينتهِ بهن الأمر في هذه الجزيرة بالصدفة.





المسلسل من بطولة صوفيا علي، شانون بيري، جينا كلوز، رين إدواردز، ميا هيلي، هيلينا هوارد، إيرانا جيمس، سارة بيدجون، ديفيد سوليفان، وتروي وينبوش.

تم إصدار الموسم الأول المكون من 10 حلقات في 11 ديسمبر الجارى، وبالنظر إلى أن المسلسل تم تصويره في الخارج ، فقد يكون ذلك قد لعب في قرار التجديد خلال فترة COVID-19، وبالتالي فأنه لا توجد أي معلومات عن موعد طرح الموسم الثانى من العمل.