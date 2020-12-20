شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى أمسية لصالون الأوبرا الثقافى تقام في السابعة مساء الاربعاء 23 ديسمبر علي المسرح الصغير.

وتستضيف الاحتفالية كل من، الكاتب احمد فضل شبلول الحائز على جائزة الدولة للتفوق فى الاداب عام 2019 والاعلامي والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية باذاعة البرنامج العام الى جانب مشاركة نخبه من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوى ، همت مصطفي ، سحر كرم وسامية سلوم واخرون ويديره الفنان امين الصيرفي كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم.

يتخلل الصالون فقرة غنائية تقدمها الفنانة فرح بسمه ويدور الحوار حول الاشكال الابداعية المكونة للغة الضاد ومدي اهمتيها في تكوين الهوية العربية، كما يتناول أهم التحديات التي طرأت على اللغة مؤخراً كاستحداث لغات اخري متداخلة اثرت سلباً عليها وسبل مواجهتها من قبل المتخصصين والكتاب والادباء .

جدير بالذكر، أن هيئة الامم المتحدة قررت اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات الست للامم المتحدة في ديسمبر 1973 وتقرر ان يوم اللغة العربية يوم عالمي في اكتوبر 2012 وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام.