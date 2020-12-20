شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: نحن سعداء ومبهورين باحتفالية الفنان محمد صبحي عرضًا وتنظيمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته البالغة للاحتفالية التي أقامها الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "كلام مهم..عشان صلاح يرتاح... هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله... همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَم... إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما".



صلاح عبدالله عبر تويتر

ووجه صلاح عبدالله رسالة إلى جمهوره قائلا: "عن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل(لتكريمه) لأقول له شكرًا على ما قدمته لي وللفن وللوطن.. همه أحرار ولكن هوه حُر، وأنا حر وأنت حُر.. تتفق أو تختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز".



صلاح عبد الله عبر تويتر

من جانبه، أوضح الفنان محمد صبحي فكرة صناعة تمثال له كجائزة للفنانين الذين يكرمهم في مسيرته، والذين كانوا شركاء نجاح بعد الجدل المثار على السوشيال ميديا والانتقادات التي وجهت له فقال: أولاً أنا أشكر كل الناس الذين دافعوا عني بخصوص هذا الأمر لأنهم لديهم نضج برغم أن هذا الجدل لا يعنيني لأن المنتقدين تركوا كل شيء في الاحتفالية التي لم يحضروها وركزوا علي ذلك الأمر إذن هؤلاء أشرار لم يحاولوا فهم الموضوع ولذلك فهذا ليس نقدًا فهم لديهم نية في الانتقاد .



صورة نشرها الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": هذا التمثال صممه لي عام 1976 الفنان النحات العظيم جمال السجيني وكان هذا آخر تمثال صممه وصمم من قبل ونحت تماثيل لكل من أم كلثوم وطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ولكنه طلب مني أن يقوم بعمل تمثال لي لأنه كان معجبًا بملامحي فقلت له: "أنا لسه معملتش حاجة"، ولكنه أكد إعجابه بملامحي وسافر إسبانيا وأهداه لي وهذا التمثال موضوع في متحف المسرح الخاص بي.

وتابع: لقد أقمت هذه الاحتفالية لأكرم الذين شاركوني المسيرة فماذا كنت أفعل؟ أو ماذا كنت أصمم تمثال لكل مكرم أصمم له تمثال علي شكله مثلاً؟ والله ليس لدي مانع؟ ولكن من منح الجائزة مين؟ مؤكد أنه بعد مرور السنوات ستكون الجائزة ذكري للمكرم مني .

وبالمناسبة في الحفل لم أتحدث مطلقًا عن محمد صبحي ولكني كنت أتواري وأتحدث عن كل مكرم علي حدة وعلي إبداعه معي وقلت: لا يوجد فنان في العالم يصنع مسيرته بمفرده.

وقال محمد صبحي مندهشًا من البعض المنتقدين الذين يقولون: "معقولة محمد صبحي يحتفل بمسيرته ولا يكرم الناس الذين عملوا معه؟ وأكد أن من اشتركوا في مسيرته 264 وهناك استحالة في أن نكرم كل هؤلاء في احتفالية ولذلك اخترنا من خلال لجنة فنية عدد معين وصل لـ 120 مبدعًا وأعتذر منهم لظروف مرضية أو لسفر أو متعمد حوالي 16، ولكن برغم ذلك كل من لم يحضر تحدثت عنه علي المسرح ووضعت صورته في الخلفية، وهناك غير مكرمين ولكني تحدثت عنهم وشكرتهم مثل محمود المليجي وتوفيق الدقن وغيرهم.