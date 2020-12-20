شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم: "الفلوس مهمة جدًا فى زماننا ده بالذات لكن عمرها ما هتكون الأهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هيدي كرم، على نشر مقولة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للتعليق على علاقة الفلوس بالراحة النفسية وارتباطها بالكثير من الأشياء، وقالت: "الفلوس ممكن، تشترى بيت بس ما تشتريش سكن وسكينة، ممكن تشترى أدوية لكن ما تشتريش صحة، تشترى ملذات لكن ماتشتريش سعادة، تشترى نفوذ وعلاقات لكن ما تشتريش حب وصداقة، ممكن تشتري رفاهية لكن ما تشتريش راحة بال، الفلوس مهمة جدًا جدًا جدًا وفي زماننا ده بالذات، لكن عمرها أبدا ما هاتكون الأهم".

وكانت قد ناقشت كرم، في برنامجها "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON،مع الإعلامية شريهان أبو الحسن ونهال عنبر، سؤالا عن "هل تعيش الزوجة من أجل زوجها فقط؟"، وقالت الفنانة نهال عنبر: "هل الستات بتعيش من أجل زوجها وهو كل حياتها.. وتخلص لزوجها وتبقى السند والظهر له.. وهل السيدة تفنى حياتها من أجل زوجها؟.. وهناك سيدات بتقعد فى البيت وبتطلع أولادها فى مناصب مهمة.. وفى سيدات ممكن تسيب كل حاجة من أجل زوجها".



هيدى كرم

فيما قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن: "في سيدات بتحب قعدة البيت ومش بتحب تشتغل.. ولو الست معندهاش طموح مهنى ده يبقى عادى بالنسبة لها ومفهوش عيب"، وأضافت الفنانة هيدى كرم: "غلط أن الست تسيب كل حاجة عشان تبقى مع زوجها فقط، وكل سيدة تتحمل قرارها، والسيدة لو مبقاش عندك حياة غير زوجك وبيت وأولادك ومع الوقت هيسبب مشكلة نفسية بسبب أن الأطفال عندما يكبروا مش هيبقى محتاجينك ولابد من أن تجدى حاجة لسد هذا الفراغ".