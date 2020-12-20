شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى احمد زاهر: ياسر جلال سبب نجاحى بعد ربنا وأهدى جائزتى بدير جيست لوالدى وأختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ليلى احمد زاهر، تعقيبًا على حصولها على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020: أنا مش متعودة أنى أتكلم جد خالص، بس عاوزة أشكر كل الناس اللى صوتت ليا ومبسوطة جدًا أنى بتكلم من دير جيست.

وأضافت ليلى احمد زاهر، عاوز أشكر الفنان ياسر جلال لأنه هو اللى أدانى الفرصة دى وأنه أقنع والدى إنى أرجع، وبسببه أنا نجحت بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعاوزة أهدى الجايزة دى لشخصين أول شخص مثلى الأعلى وأحسن ممثل في الدنيا بالنسبة ليا وهو والدى أحمد زاهر.

وتابعت ليلى زاهر، أما الشخص الثانى الذى أهدى له الجائزة هي أختى ملك أحمد زاهر اللى هاتكسر الدنيا إن شاء الله والسنة الجاية هاجى معاها وأحضر وهى بتستلم الجايزة بتاعتها.

يذكر أن الفنانة ليلى احمد زاهر حصدت اجئزة أفضل ممثلة صاعدة من دير جيست لعام 2020 عن دورها فى مسلسل "الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وتدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.