شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تتعرض للتسمم بالزئبق والسبب نظام غذائى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المغنية الشهيرة فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، للتسمم بالزئبق، بسبب نظام غذائى جديد كانت قد بدأت اتباعه، إذ بدأت منذ وقت قريب تناول الطعام وفقا للنظام الغذائي الجديد، حيث يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الأسماك، والاعتماد عليها بشكل أساسى.
وشعرت المغنية بتوعك وطلبت المساعدة الطبية، واكتشف الأطباء أن مستوى مادة سامة فى جسدها كان خارج السيطرة مما تطلب غسيلا للكبد.
وبحسب الصحيفة فإن بيكهام الآن في حالة جيدة، وبعد الحادث، غيرت نظامها الغذائي ليشمل المزيد من سمك السلمون وتقليل نسبة سمك أبو سيف والتونة
وفى سياق آخر روج النجم الإنجليزى ديفيد بيكهام نجم منتخب إنجلترا السابق ومالك نادى ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية لـ"تيشيرت" من تصميم زوجته فيكتوريا بيكهام، بهدف جمع التبرعات لدعم مرضى فيروس نقص المناعة "الإيدز"، وذلك فى اليوم العالمى للإيدز الذى يحتفل به العالم سنويا يوم 1 ديسمبر، ونشر بيكهام صورة له وهو يرتدى التيشيرت، كما نشر صورة لأسطورة الموسيقى الشهير ألتون جون وهو يمسك بيديه التى شيرت للترويج له.
وعلق بيكهام على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "قبل 28 عامًا، أسس صديقى العزيز التون جون مؤسسته لمساعدة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المعرضين لخطر الإصابة به، وبصفتى راعى لمؤسسة فيكتوريا بيكهام التى استوحيت فكرة من العمل المذهل الذى يقوم به التون وصديقه ديفيد فورنيش هذا العام للاحتفال باليوم العالمى للإيدز وصممت فيكتوريا تى شيرت خاصًا لجمع التبرعات لهم".
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