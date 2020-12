شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بعد حصولها على نفقة متعة من أحمد سعد: "أستحق أكتر من كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة سمية الخشاب بعد حصولها علي حكم قضائي ضد طليقها أحمد سعد بنفقة متعة تصل إلى 270 ألف جنيه، حيث قالت فى تصريحها لـ"الخليج 365": "الحق حق وهذا أبسط حقوقى إن لم أكن أستحق أكثر من ذلك ولكننى راضية بما ارتضاه القاضي لأنني أثق فى القضاء المصرى وفى أحكامه".

فيما كشفت عن سر فقدانها الكثير من الوزن وظهورها بمظهر رشيق بمهرجان القاهرة، بأن السر هو في فاكهة الأناناس، وأشارت سمية الخشاب في تصريح لليوم السابع أن فاكهة الأناناس لها مفعول السحر في التخسيس وفقدان الوزن.

وأوضحت سمية الخشاب أنها أدخلت الأناناس في نظامها الغذائي، حيث إنها كانت تتناولها علي الريق كوجبة فطار وفي العشاء كوجبة مشبعة وهو ما أتي بنتائج كبيرة معها.

وفي سياق متصل نشرت سمية فيديو من خلال حسابتها علي السوشيال ميديا وهي ترقص، وهو ما فسره البعض أنه احتفالا بالحكم، حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب في فيديو قصير منذ قليل، على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهى تغنى وترقص على أغنية "Look What You Made Me Do" للنجمة العالمية تايلور سويف، ليربط الجمهور هذا الفيديو وكأنه احتفالاً منها بالحكم الذى حصلت عليه ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية نفقة المتعة.

وكانت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، قد قضت بالحكم فى الدعوى المقامة من سمية الخشاب ضد طليقها أحمد سعد، بحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.