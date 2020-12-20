شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر توضح لمتابع سبب اختيار محمد صبحى تمثالا على هيئة وجهه.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة آيتن عامر، على توضيح لأحد متابعيها سبب اختيار النجم محمد صبحى شكل تمثال على هيئة وجهه، الذى اختاره في احتفالية 50 سنة التي احتفل فيها بكل من شاركوا فى مسيرته وصنعوا فيها نجاحًا.

وكتب المتابع على تويتر، قائلاً: "محمد صبحى يمنح جائزة محمد صبحى تمثال لمحمد صبحى للفنانة مريم محمد صبحي في مهرجان تكريم الفنانين الذين تشرفوا بالعمل مع محمد صبحى"، لترد عليه الفنانة آيتن عامر، قائلة: "بص مستغربتش شكل الجائزة لأنه كأنه بيديهم تذكار يفكرهم بأنه بيشكرهم أنهم كانوا جزء من نجاحه فاهمنى".



آيتن عامر

وكرم النجم الكبير محمد صبحي، في احتفالية 50 سنة التي احتفل فيها بكل من شاركوا فى مسيرته وصنعوا فيها نجاحًا من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد وممن شاركوه مسيرة نصف قرن.

وكان علي رأس المكرمين في تلك الاحتفالية 4 وزراء ثقافة هم الدكتور ثروت عكاشة والأديب يوسف السباعي والوزير الأسبق فاروق حسني والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر حاليًا، والمخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب.

اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أشعار الشاعرعبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتورعبد المجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل وشارك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وأنجيلكا.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور وإلهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات.