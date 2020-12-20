شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: Peaky Blinders تبحث عن ممثلين للموسم الجديد فى برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن ان القائمين على مسلسل الأكشن والإثارة Peaky Blinders ، يبحثون عن ممثلين جدد للمشاركة في الموسم الجديد للعمل الدرامي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لصحيفة برمنجهام، فإن وكالة المواهب LB Casting Ltd، تبحث عن أشخاص لتمثيل دور البطولة في دراما جديدة تطلق أوائل عام 2021، وهو ما ربطته وسائل الاعلام بالموسم الجديد من Peaky Blinders.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة Peaky Blinders، منذ عدة أسابيع عن طرح التريلر الأول للعبة الجديدة المستوحاة من مسلسل العصابات الأخير، والتى ستتضمن نفس الشخصيات التى يشهدها المسلسل، بالإضافة إلى تجسيد نفس الأصوات فى اللعبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع تويتر، مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله شخصية أرثر شيلبى الشهيرة وهى تتجول فى أحد المنازل بتقنية حديثة، ومن المقرر أن تطرح اللعبة خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات.

ووفقاً لتصريحات مؤلف السلسلة للموقع الرسمى PeakyBlinders.tv، فإن استئناف التصوير للموسم السادس سيكون نهاية العام الجارى أو فى يناير العام المقبل، على أن ينتهى التصوير خلال مايو أو يونيو 2021 ليخضع بعدها لمدة 6 أشهر للمعالجة، على ان يطرح بداية عام 2022.

وتحدث ستيفن نايت عن الموسم السادس قائلا: "سيشهد الكثير من المشاهد الخيالية، التى ستتمحور حول شخصية تومى شيلبى إذا ما كانت ستكون ملعونة أو أنها خيالات تراوضه فى أحلامه اليومية، مضيفاً أن الموسم الجديد سيشهد أماكن تصوير جديدة وبابتكارات مختلفة للغاية عن المواسم السابقة.

وكان قد قرر القائمون على مسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، وقف تصوير الموسم السادس من السلسلة الدرامية الشهيرة، الذي يتم تصويره في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والمقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة التلفزيونيةBBC .