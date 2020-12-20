شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم عمرو دياب من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 14 أغنية كاملة، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وينشر ”الخليج 365” أسماء بعض أغانى ألبوم عمرو دياب وتأتى كالتالى"يا أنا يا لا"، "محسود"، "الجو جميل"، "قدامنا طول الليل مواويل"،"أهه أهه"، "وأنا معاك".

ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي يتضمن 14 أغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب"، ويتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.