شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بعيد ميلادها بصحبة والدتها فى ظهور نادر منذ سنوات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو للنجمة نيللى كريم عبر منصات التواصل الاجتماعى أثناء احتفالها بعيد ميلادها بصحبة والدتها والتى ظهرت برفقتها في ظهور نادر لها منذ سنوات، واحتفلت نيللى بشكل خاص مع والدتها بتورتة عيد الميلاد، بعيدًا عن احتفالها مع نجوم الفن وأصدقائها.

وتأتى هذه الصور الجديدة لوالدتها فيما تقتصر ذاكرة محبى النجمة نيللى كريم على صور قديمة لهما معاً قبل أن تظهر معها بمناسبة عيد ميلادها.



نيللى كريم مع والدتها

من ناحية أخرى، سبق ووجهت النجمة نيللي كريم، الشكر للقائمين على حفل توزيع جوائز دير جيست، برئاسة ماجد حسنى، وتقديم بوسي شلبي، بعد حصدها لجائزة أفضل ممثلة كوميدية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من تكريمها، بجوار كل من النجمة يسرا والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامى.



نيللى ووالدتها

كما تصدرت النجمة نيللى كريم أمس السبت تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها وتعتبر نيللى من النجمات التي تحرص في الكثير من الأحيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والفيديوهات، والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة الفنانة نيللى كريم لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت كل من النجمة يسرا، والنجمة إلهام شاهين، بالإضافة إلى المخرجة إيناس الدغيدى والمنتج جمال العدل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقائها مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عكس فرحتهم الكبيرة على الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء تملأها الفرحة.

وحضر عيد الميلاد شلة مسلسل "بـ100 وش"، كما حرصوا على الرقص على نغمات أغنية المسلسل الشهير "مليونير مليونير" حسب ما ظهر فى أكثر من فيديو نشرتها نيللى عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى أظهرت كيف تفاعل آسر ياسين وأبطال المسلسل مع الأغنية.