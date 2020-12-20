تراند اليوم : لكل المقموصين .. أيتن عامر هتوضح سبب إختيار محمد صبحي لتمثال يشبهه

كشفت الفنانة أيتن عامر سر اختيار الفنان محمد صبحي لتمثال على شكل وجهه أهداه للفنانين المكرمين في “احتفالية 50 سنة فن” التي احتفل فيها بمسيرته الفنية ومن شاركوه فيها.

وردا على متابع سخر من تمثال صبحي وتكريمه لابنته قالت أيتن عامر إن التمثال عبارة عن تذكار للفنانين يذكرهم بأن صبحي يوجه الشكر لهم على مشاركته في مسيرته الفنية.

وقالت أيتن “بص مستغربتش شكل الجائزة لأنه كأنه بيديهم تذكار يفكرهم بأنه بيشكرهم أنهم كانوا جزء من نجاحه فاهمنى”.

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وكان محمد صبحي قد رد على تلك الانتقادات قائلا “لقد أقمت هذه الاحتفالية لأكرم الذين شاركوني المسيرة فماذا كنت أفعل؟ أو ماذا كنت أصمم تمثال لكل مكرم أصمم له تمثال علي شكله مثلاً؟ والله ليس لدي مانع؟ ولكن من منح الجائزة مين؟ مؤكد أنه بعد مرور السنوات ستكون الجائزة ذكري للمكرم مني.

وأضاف “بالمناسبة في الحفل لم أتحدث مطلقًا عن محمد صبحي ولكني كنت أتواري وأتحدث عن كل مكرم علي حدة وعلي إبداعه معي وقلت: لا يوجد فنان في العالم يصنع مسيرته بمفرده.

وأضاف محمد صبحي “من اشتركوا في مسيرتي 264 وهناك استحالة في أن نكرم كل هؤلاء في احتفالية ولذلك اخترنا من خلال لجنة فنية عدد معين وصل لـ 120 مبدعًا وأعتذر منهم لظروف مرضية أو لسفر أو متعمد حوالي 16، ولكن برغم ذلك كل من لم يحضر تحدثت عنه علي المسرح ووضعت صورته في الخلفية، وهناك غير مكرمين ولكني تحدثت عنهم وشكرتهم مثل محمود المليجي وتوفيق الدقن وغيرهم.

وتابع: “بلاش نترك البدلة ونتحدث علي الزرار، وأقول أيضًا لمن ينتقد سواء محب أو غير محب أن يؤكد أصالة الفكرة بأن تصبح مبدأ عند كل فنان فأنا لم أصنع مسيرتي بمفردي لكننا فقدنا البصلة في النظر في مواطن الجمال لكننا نبحث عن القبح المفتعل وغير الحقيقي لنتحدث عنه.

واختتم “عندما قدموا احتفالا لشكسبير وضعوا التمثال علي شكل وجه شكسبير مع الفارق طبعًا بيني وبينه ولكن عندما تمنح جائزة شكسبير توضع صورة المانح للجائزة، ولورنس أوليفيه عندما عمل جائزة باسمه كانت علي شكل تمثال له “.

وكرم الفنان محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار في احتفالية “50 سنة فن”.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال الفنانات هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور والهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات.

ومن النجوم جميل راتب وشوقي طنطاوي ،وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي ، وفادي خفاجة وهدي هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد ، كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبد العزيز وكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين.

