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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناصر صباح الأحمد.. ونبيل شعيل وحسين الجسمي ينعيانه والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
الشيخ ناصر صباح الاحمد
بعد صراع مرير مع المرض، توفي الشيخ ناصر صباح الاحمد، الأبن الأكبر لأميرالكويت السابق الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ72 عاما، وذلك بعد 3 أشهر فقط على رحيل والده.
وكان ناصر يشغل منصب وزير الدفاع، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت، قبل تشكيل الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأسبوع الماضي.
ونعى العديد من المتابعين الراحل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضاً الفنانين ومنهم نبيل شعيل، الذي كتب في صفحته الخاصة: "الله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة إن شاء الله".
كما كتب حسين الجسمي: "خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت وعموم آل الصباح الكرام .. لا حول ولا قوة الا بالله".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الراحل سيوارى الثرى غداً الإثنين.
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