الحكم على مخرج مصري شهير بالسجن 15 عاماً وتبرئة نهى العمروسي بهذه القضية

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الأحد 20 ديسمبر 2020
الحكم على مخرج مصري شهير بالسجن 15 عاما وتبرئة نهى العمروسي بهذه القضية
حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس، بسجن المخرج المصري عمرو فاروق 15 عاماً، بتهم حيازة المخدرات في القضية المعروفة اعلام يا ب"غاليري الزمالك ".
وذكرت التحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم برفقة عدد من الأشخاص، أثناء تواجدهم داخل غاليري في منطقة الزمالك، وبحوزتهم كمية من المخدرات ويتعاطون الكوكايين والحشيش والبانغو.
في حين أنكرت الممثلة المصرية نهى العمروسى ما نُسب إليها من إتهامات في هذه القضية، وقالت: "أنا كنت في المحل بشتري فضيات ومعرفش حاجة عن المضبوطات دي، وفوجئت بالشرطة أثناء انصرافي".
وقد حصلت العمروسي المتهمة في القضية نفسها، على براءة من دائرة جنايات مغايرة لهذه الدائرة.
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