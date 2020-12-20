هاري وميغان.. هل يحتفلان بعيد الميلاد مع العائلة المالكة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بينما يستعد أفراد العائلة المالكة البريطانية، مثل غيرهم من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، للاحتفال بعيد الميلاد بطرق مختلفة هذا العام بسبب الوباء المستمر.. وُرِد عن بعض الصحف الأجنبية عن أن الأمير هاري وميغان ماركل وابنهما آرتشي يستعدون جميعاً للاحتفال بالحدث في منزلهم الجديد في مونتيسيتو، كاليفورنيا، ولكن اختاروا أن يعيدوا شمل العائلة المالكة من خلال إجراء مكالمات عبر برنامج Zoom، وسيلعبون الألعاب مع بعضهم البعض عبر الإنترنت لأنهم لا يمكن أن يكونوا معاً في المملكة المتحدة هذا العام.

إذ لن يتمكن الأمير هاري وميغان ماركل وأفراد العائلة المالكة الآخرون من التجمع شخصياً، لكنهم سيظلون على اتصال والاحتفال معاً.

ووفقاً للتقارير، فإن ميغان وهاري على علاقة أفضل مع بقية أفراد العائلة المالكة في الوقت الحاضر مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام بعد التراجع عن الواجبات الملكية.

يذكر أنه عادة ما تجتمع العائلة المالكة في ملكية الملكة في ساندرينجهام للاحتفال بعطلة عيد الميلاد، لكن هذا العام، سيحتفلون بشكل منفصل عن مواقع مختلفة بسبب الأزمة الصحية المستمرة.

يتكهن الناس أيضاً بشأن بطاقة عيد الميلاد للأمير هاري وميغان ماركل، إذ في العام الماضي، تم تسريب بطاقة عيد الميلاد الخاصة بـ Sussexes للجمهور وظهرت صورة تخطف الأبصار لابنهما الصغير آرتشي هاريسون وهو يزحف نحو الكاميرا.

وبحسب ما تم تداوله أيضاً تبادل الدوق والدوقة وأفراد الأسرة تحيات عيد الميلاد مع بعضهم البعض لوضع كل الشائعات والتكهنات حول الخلاف جانباً.