لوحة فنية حالمة.. كارول سماحة متألّقة في كليب “من سنة لسنة”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد صدور ألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole وعلى وقع الأصداء الرائعة التي يحققها بين الجمهور، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أوّل كليب مصوّر من الألبوم لأغنية “من سنة لسنة” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “من سنة لسنة” هي من كلمات كارول سماحة وألحان Edward Pola & George Wyle وتوزيع إيليو كلاسي.

أمّا الكليب فقد جاء بسيطًا يعكس أجواء الميلاد في لوحة غنائية راقصة تظهر فيها كارول بعفويتها المعهودة بين مجموعة من الموسيقيين والراقصين. وكان لافتًا أن كارول اختارت أن يظهر هذا الكليب الأبيض والأسود، مع إضافة الوشاح الذي وضعته على كتفيها وهو من الريش الأحمر.

نفيد بالذكر أن ألبوم Christmas Carole الميلادي يتضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات عدد كبير من أغنيات الألبوم وتعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين للخروج بالنتيجة المرضية للجمهور.