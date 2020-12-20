مصطفى سلامة يكشف للوفد (تفاصيل) دوره في جمال الحريم

قال الفنان الشاب مصطفى سلامة، إن مسلسل "جمال الحريم" يعد التعاون الثاني له مع المخرجه منال الصيفي، لافتًا إلى أن مسلسل "بلا دليل" كان التعاون الأول.

وأكد "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن جمال الحريم عن قصة حقيقية فهو تأليف سوسن عامر، وأضاف أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية ملك من ملوك الجن يلازم الفنانة نور طوال الوقت حتى توافق على

الذهاب معه لعالم الجن.

وتابع : "وتدور الاحداث بينهم بين الشد والجذب فهي سلاحها دائمًا القران بينما الجن يستمر على أهدافه، والمسلسل تتناول أحداثه إطار تشويقي رعب".

وعن تقديمه لهذا الدور قال : "تجربة جديدة وعندما تم عرضه علي أعتبرته بمثابة تحدي بالنسبة لي، بالإضافة إلى ذلك فأنا لم أتوقع ردود فعل

الجمهور عن دوري ولكني ومتشوق لذلك جدًا".

وعن التعاون الأولى له مع الفنانة نور قال : "نور تحرص دائمًا على التركيز في جميع تفاصيل العمل ومتعاونه مع الجميع، وسعدت جدًا على المستوى الشخصي والعملي".

وأضاف : "أما باقي أبطال المسلسل فهذا التعاون الثاني لي مع الفنانين حازم سمير وخالد سليم جمعنا من قبل مسلسل بلا دليل ومبسوط بالتعاون مجددًا مع الثنائي".

وأختتم حديثه قائلًا : "جمال الحريم حتى الآن يتصدر تريندات السوشيال ميديا واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرض باقي الحلقات".