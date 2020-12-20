"معذور قلبي".. أحدث أغنيات نجوى كرم

أعلنت الشركة المنتجة لأغنية الفنانة نجوى كرم"معذور قلبي"، عن البرومو الدعائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على البرومو قائلة: "بصوتها الساحر وإحساسها الرائع تعود شمس الأغنية ‫#نجوى_كرم‬ بأغنية ‫معذور قلبي".

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ نجوى كانت من خلال أغنية

"بيروت"، والتي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات روجيه فغالي، ألحان وسام الأمير، وتوزيع موريس طويلة، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior، في نسخته الأولى، بجانب كل من "هاني شاكر،سميرة سعيد، ملحم زين"، حيث انتهت مرحلة "الصوت بس" لتبدأ المرحلة المقبلة من البرنامج وهي مواجهة المواهب ببعضها البعض.

حظى البرنامج على نسبة مشاهدة عالية، حيث إنه متخصص في المواهب الغنائية لعمر الـ60 فيما فوق، فشهد البرنامج تفاعل متابعيه مع مواهبه الفريدة والمتميزة.

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