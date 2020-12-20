النيران تحرق منزل هيا الشيعي.. وتُزيد اشتعال حزنها على ابتها

هيا الشيعي

انشغل الجمهور بخبر إصابة ابنة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بحروق بالغة نتيجة الحريق الذي نشب بشكل كبير في بيتها جعلها لا تقوى على الحركة، بعد أن نشرت الفنانة هيا الشيعي عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو تقول فيه: "تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي".

وطالبت الفنانة الكويتية هيا الشيعي من متابعيها بالدعاء المكثف لها ولإبنتها بالشفاء بعد الكارثة التى حلت بها نتيجة الحريق، قائلة:" ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي.. الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله".

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وأظهرت هيا الشعيبي ابنتها فطوم وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة، مشيرة إلى أن والدها يحملها وما

تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين.

وتعرضت النجمة الكويتية هيا الشعيبي لـ" حريق" في منزلها كاد أن يفقدها حياتها، وذلك من خلال محاولتها إنقاذ ابنتها التي أصيبت بحروق قوية جراء الحادث.

نشأة هيا الشيعي

ولدت النجمة الكويتية هيا الشيعي في 1 يناير عام 1979 في الكويت ، لأم عراقية من مدينة كربلاء، وهي يقيقة ثامر الممثل والمخرجة سارة مخرجة.

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حياتها هيا الشيعي الزوجية

تزوجت هيا الشيعي مرتين، الأولى من والد ابنها "فهد"، والثانية كانت عام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد انجبا مولودتهما الأولى "فاطمة" في مارس 2013، وأنجبت مولودهما الثاني "جمال"، وانتجبت مولودها الثالث سكينة قي إبريل 2017.

مسيرة هيا الشيعي الفنية

دخلت النجمة هيا الشيعي عالم الفن بدعم وتشجيع من والدتها، رغم رفض والدها في بادئ الأمر ثم موافقته بعد ذلك ودعمها ماديا ومعنويا.

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بدأت هيا الشيعي التمثيل في سن صغيرعام 1993، عندما شاركت في مسرحية الحرمنة كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها. وتواصلت بعد ذلك أعمالها في المسرح والتلفاز، واشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، ومن تلك الأدوار ظهر نجاحها بثنائي شكلته مع الفنان طارق العلي، واستمرت بالعمل معه من عام 2001 من خلال مسرحية آه يا درب الزلق وقدمت بعدها معه العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون وكان آخر عمل جمعهما مسرحية تحت الصفر عام 2013 الذي نشبت بعدها الخلافات بينهما حتى وصلت إلى القضاء.

والدتها عراقية من كربلاء.شقيقها ثامر ممثل وأختها سارة مخرجة وهي تزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها «فهد»، والثانية كانت بعام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد انجبا مولودتهما الأولى «فاطمة» في مارس 2013. وأنجبا مولودهما الثاني «جمال» في أبريل 2015. وانجبت مولودتهما الثالث «سكينة» في أبريل 2017.