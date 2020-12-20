فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة بقاء في الثلج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

في خطوة يرمي من خلالها إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال، حطم الفرنسي رومان فاندردورب، السبت، في مدينة واترلو في شمال فرنسا الرقم القياسي العالمي لأطول فترة بقاء في الثلج.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي في داخل حجرة من البليكسيجلاس تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق لمدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطيا الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكّام وحوالي 50 شخصا أتوا لدعمه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسعى فاندردورب من خلال هذه الخطوة إلى “تخطي الحدود البشرية” بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية “ووندر أوجستين” الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد “توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل”.

وتدرّب فاندردورب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، ثم استعانت بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، وفي النهاية في الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية، على ما أوضح للصحفيين.