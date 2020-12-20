تراند اليوم : عدوية حديث السوشيال ميديا بـ”واحد من الناس”.. شاهد

حققت حلقتى الفنان احمد عدوية و زوجته ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية ” تريند ” حيث تحتل حتى الان المركز الثالث لاكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب ، وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر موقع الفيديوهات العالمي” يوتيوب ” ،

كما حققت الحلقة مشاهدات عالية جدا عبر شاشة الحياة ، كما حققت الحلقة التريند الاول على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ب مصر عقب اذاعتها الجمعه الماضية والاكثر بحثا علي جوجل .

واستضاف الليثى على مدار حلقتين و مليئتين بالانفردات الفنان احمد عدوية وزوجته كشف عدوية خلالهما اسرار خاصة عن حياة الفنية و الشخصية و اصعب المواقف التي مرت عليه في حياته ،

و كشفت زوجته ولاول مرة تفاصيل الحادث الذى تعرض له عدوية ، و هو محاولة قتله عن طريق وضع المخدرات له فى مشروب و ليس عملية اخصاء كما اشاع البعض ، و كشفت عن مفاجأة انه حملت بعد الحادث و قامت باجهاض الطفل بناء على توصية الطبيب .

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة الحياة.



