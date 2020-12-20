تراند اليوم : الفنانة أمينة في فيلم “الشرابية”: حاتركب الحنطور

الفنانة والمطربة الشعبية أمينة انتهت من تصوير باقي مشاهدها من فيلم “الشرابية” ويجري حاليا العمل مرحلة المونتاج والمكساج ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في إجازة منتصف العام لـ 2021 .

كشفت أمينة بأنها تقدم شخصية تدعي “مرمر” وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية ومع مرور الوقت تتعرف علي أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهما قصة حب إلي أن تصل إلي مرحلة الزواج الرسمي.

أضافت أن تتطور هذه العلاقة الزوجية باكتشاف مفاجأة صادمة لها فتتسبب في انفصالهما، مما يؤدي ذلك إلى عدم رغبتها في الارتباط مرة أخرى

استكملت أمينة بأن شخصية “مرمر” هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية ولكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسرتها السبب في تقبلها لهذا العمل.