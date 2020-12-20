تراند اليوم : ظهور نادر لوالدة نيللي كريم.. هل تشبهها؟

احتفلت الفنانة نيللي كريم مجددا بعيد ميلادها ولكن هذه المرة برفقة والدتها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من احتفال نيللي ظهرت فيه تجلس بجانب والدتها وتغني معها، في ظهور نادر لها.

كما ظهر في الفيديو ابنتيها وابنها يوسف وبعض الأصدقاء.

على جانب آخر، تنشغل نيللي كريم هذه الأيام في تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر” فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.