شكرا لقرائتكم خبر عن ليال عبد الخالق تشارك فى "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة اللبنانية ليال عبد الخالق إلى أسرة مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامى وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2021 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تستعد ليال لبدء تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.



ليال عبد الخالق

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ونجلاء بدر ودياب وفردوس عبد الحميد وادوارد ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش وريم سامى ومحمد جمعة وأحمد فهيم وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار صعيدى.

وشاركت ليال عبد الخالق في رمضان الماضى بمسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى بدور ضيفة شرف حيث فتاة استعان بها دياب لإيهام زوجته هبة مجدى أنه تزوجها عليها، وذلك بعد مشاركتها في أكثر من مسلسل مثل "أيوب" مع مصطفى شعبان، "سبع أرواح" بطولة خالد النبوى، "ظل الرئيس" مع ياسر جلال، و"قسمتى ونصيبك 2" و"أبو العروسة".