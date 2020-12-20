شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وندى بسيوني ومحمد رشاد يهنئون "بيج رامى" لتتويجه بلقب مستر أولمبيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنانة رانيا يوسف، والفنانة ندى بسيونى والمطرب محمد رشاد والفنان أحمد شامى، على تهنئة لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، لحصوله على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، على حساباتهم على تويتر.

وكتبت رانيا يوسف، قائلة: "مبروك المصري رامي السبيعي "بيج رامي" يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام دائما اسم مصر مرفوع".



رانيا يوسف

وغردت الفنانة ندى بسيونى، قائلة: "مبروووك للمصري بيج رامي ابن البرلس، ابن كفر الشيخ حصوله على مستر أوليمبيا البطولة الأهم والأغلى في عالم كمال الأجسام"، وكتب المطرب محمد رشاد، قائلاً: "مليووون مبروك فخر مصر والعرب بيج رامي بطولة العالم، مستر أوليمبيا، شرفت مصر والعرب وفرحتنا يا كبير"، أما الفنان أحمد شامى، كتب قائلا: "ألف مبروك إنجاز تاريخى".

توج لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.



أحمد شامى



محمد رشاد

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

وأضاف: "لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا".

وكان بيج رامى نشر مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذي يلعب باسم مصر في البطولة تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.