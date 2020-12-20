شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب فى كواليس تصوير الموسم الثانى من مسلسل The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال والإثارة The Witcher، عن مقطع فيديو يظهر من خلاله بعض المواقف المضحكة من وراء كواليس تصوير الموسم الثاني الذي يتم تصويره حالياً، والمقرر عرضه خلال العام المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية عبر تويتر، النجم العالمي هنري كافيل، وهو يقوم بتصوير بعض المشاهد القتالية وسرعان ما يتوقف التصوير بعد موقف مضحك، بالإضافة إلى عدد من المواقف المضحكة التي شهدها التصوير.

وتعرض نجم The Witcher إلى إصابة فى ساقه خلال تصوير أحد المشاهد فى الموسم الثانى من المسلسل وتقرر تعليق التصوير، وفقًا لما أكده مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال مصدر: "لقد توقف فجأة وكان من الواضح أنه يعانى من ألم شديد. ولم يتضح ما إذا كان جسم ما قد أصاب ساقه أو أنه نوع من إصابة حدثت فى أوتار الركبة أو العضلات.. لم يكن سيئًا بما يكفى أن أحتاج إلى سيارة إسعاف ولكنه أفسد جدول التصوير لأنه لا يستطيع المشى بشكل صحيح".





وفى وقت سابق، أشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أنه تم البدء فى تصوير المسلسل الجديد المشتق من سلسلة الخيال The Witcher، المقرر له بداية مايو المقبل والذى يأتى بعنوان The Witcher: Blood Origin، وسيضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم بجوار النجم العالمى هنرى كافيل، بحسب صحيفة screenrant.

ويأتى هذا القرار تزامنًا مع تصوير كافيل لمشاهد الموسم الثانى من The Witcher، فى منطقة يوركشاير فى إنجلترا، والتى غادرها منذ ايام، قبل الغلق الكلى للمدينة، بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة مجددًا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانتقال للجنوب لمواصلة تصوير الموسم الثانى من مسلسله The Witcher.