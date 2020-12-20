شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "انتهت الحرب" فى أحداث الحلقة 34 من "خيط حرير"..(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 34 والأخيرة من مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين التي تم عرضها أمس السبت، على قناة ON، غناء المطربة مى مصطفى أغنية بعنوان "انتهت الحرب" التي لخصت مشوار انتقام "مسك" -مى عز الدين- خلال حلقات العمل خاصة أنها قرر التوقف عن الطريق التي سلكته من الحلقة الأولى وهو الانتقام من الذين ظلموها.

الأغنية من كلمات سامى النويهى، وألحان مصطفى شكرى، وموسيقى أحمد أمين ويقول أول مقطع فيها "ملعون الطمع اللي بيغوي ويقسي الناس على بعضيها"، وحققت الأغنية ردود أفعال ميمزة لمتابعى المسلسل الذى حظى بمتابعة جيدة طوال حلقاته.

"خيط حرير" بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومى سليم، وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.